Цены на строймонтажработы в Украине в 2021г возросли на 17,5% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2021 году возросли на 17,5% по сравнению с 2020 годом, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, в течение года цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 12,4%, в нежилом – 15,9%, в инженерном – 21,9%.

В декабре-2021 к декабрю-2020 стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 19,7%, в нежилом – на 21,4%, инженерном – на 20,3%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в декабре-2021 по сравнению с ноябрем-2021 стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 1,7%, нежилых – на 1,2%, тогда как стоимость строительства инженерных сооружений сократилась на 0,8%.

По его данным, в 2020 году цены на стройработы в Украине возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.