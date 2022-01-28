Бизнес продолжит работу в Украине даже в случае военного вторжения - опрос ЕБА

Среди 136 руководителей компаний, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией, 45% готовы продолжить работу даже в случае военного вторжения России в Украину, еще 17% рассматривают возможность переезда в западные регионы, 10% – размышляют над возможностью выезда из страны в случае самого худшего сценария, а 7% допускают закрытие бизнеса из-за внешней агрессии.

"Четверть компаний-членов ассоциации оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку через дезинформацию, в то же время большинство, а именно 67%, считают, что Украина и международное сообщество должны быть наготове", – сообщается в пятницу в релизе ЕБА по итогам опроса, проведенного среди компаний-членов 24-27 января.

При этом 40% респондентов имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, 40% размышляют над этим, 15% – не имеют такого плана. Компании отмечают сложность подготовки к такой ситуации, учитывая разнообразие возможных сценариев.

Большинство компаний, которые сформировали "план Б", строили его на таких приоритетах: первое – безопасность людей (сотрудников, членов их семей и клиентов), второе – безопасность активов, документов, данных, поддежка финансовой стабильности, третье – обеспечение жизнеспособности бизнеса и бесперебойной работы.

В отношении безопасности людей компании рассматривают релокацию, эвакуацию, информирование и поддержку, указала ассоциация.

Типичные планы бизнеса по сохранению активов включают в себя обеспечение физической охраны имущества и оборудования или его релокацию в другие регионы, усиление информационной безопасности, вывод средств, страхование, отмечает ЕБА.

Команду планируют сохранить 58% компаний, при этом для 14% такой вопрос даже не стоит – они продолжают нанимать и развивать людей. Только 14% говорят, что им придется уволить определенное количество людей или отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% могут снизить заработную плату, свидетельствуют данные опроса.

"Мы также поинтересовались у компаний, какие факторы будут самыми важными для их бизнеса в случае чрезвычайной ситуации. Для большинства это стабильная работа инфраструктуры – телекоммуникационной, банковской, наземной, так считает 91% опрошенных. Полная информация от лидеров страны о событиях и непрерывная коммуникация – 62%, стабильная и слаженная работа государственных органов и служб – 60%", – указала ЕБА.

Ассоциация призывала власть обратить внимание на эти пункты, которые могут повлиять на работу бизнеса в критический момент.

"А еще – все же иметь больше коммуникации с бизнесом, ведь именно это способствует уменьшению дезинформации и напряжения", – добавили в ЕБА.