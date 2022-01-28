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НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,1% ВВП в 2021г. из-за рекордных объемов выплат дивидендов
13:56 28.01.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,1% ВВП, или $2,3 млрд с 1% ВВП, или $1,9 млрд в 2021 году из-за рекордных объемов реинвестированных доходов и выплат дивидендов.
Как указал НБУ на сайте в инфляционном отчете за январь, объемы реинвестированных доходов и выплат дивидендов выросли в минувшем году до $14 млрд по сравнению с $3,1 млрд в 2020-м и $6,4 млрд в 2019-м.
"В 2021 году дефицит текущего счета сформировался из-за рекордных объемов реинвестированных доходов и выплат дивидендов", – указал НБУ.
При этом центробанк ожидает, что объем выплат дивидендов в 2022-2024 годах сохранится на высоком уровне и составит $9,5 млрд в этом году, а также по $7,3 млрд в последующие два года.
Дефицит текущего счета увеличится в текущем году до 3,3% ВВП или $7,6 млрд, тогда как прежняя оценка составляла 2,6% или $5,7 млрд, прогнозирует НБУ. Согласно данным отчета, в 2023 году дефицит текущего счета ожидается на уровне 3,5% ВВП, в 2024-м – 3,3% ВВП.
"В последующие годы он будет расширяться вследствие традиционной составляющей – увеличения дефицита торговли товарами", – пояснил НБУ.
В центробанке отмечают, что возврат к дефициту текущего счета в посткризисный период был ожидаемым, однако в отличие от предыдущих периодов он сформировался из-за рекордных объемов реинвестированных доходов и выплат дивидендов, особенно в октябре-декабре 2021 года. А вот дефицит торговли товарами остался почти на уровне 2020 года – $6,7 млрд, несмотря на стабильный внутренний спрос.
"Общим фактором, обуславливающим как значительные объемы доходов от инвестиций, так и умеренный дефицит торговли, были благоприятные условия торговли. Это, с одной стороны, обеспечило высокие прибыли предприятий с иностранными инвестициями, а значит, и значительные реинвестированные доходы и дивиденды. С другой – вместе с рекордным урожаем поддерживало высокие темпы роста экспорта", – указал центробанк в отчете.
Как отметил НБУ, во втором полугодии 2021 года дефицит текущего счета стремительно расширялся. В частности, сальдо торговли товарами ухудшилось в результате удорожания энергоносителей и ослабления внешнего спроса на продукцию горно-металлургического комплекса.
Несмотря на дальнейший рост экспорта ИТ-услуг, профицит торговли услугами сузился из-за постепенного возобновления заграничных путешествий, добавили в НБУ.
"По сравнению с предыдущим прогнозом дефицит текущего счета увеличен в 2022 году, в 2023 – снижен. В 2022 году это объясняется, прежде всего, более высокими ценами и физическими объемами импорта энергоресурсов и репатриации дивидендов. А лучшая ситуация в 2023 году – пересмотром в сторону увеличения прогнозов урожая, цен на зерновые, переводов от трудовых мигрантов и экспорта ИТ-услуг", – пояснил центробанк.
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