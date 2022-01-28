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НБУ улучшил прогноз роста номинальной заработной платы на 2022 год с 12,9% до 15,2%
12:29 28.01.2022 |
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).
"Диспропорции на рынке труда и значительный спрос на рабочую силу за рубежом и в дальнейшем будут давить на заработные платы в сторону повышения, что и обусловило пересмотр прогноза", - говорится в документе.
Впрочем, учитывая ускоренный рост заработных плат в номинальном выражении их разрыв с зарубежными альтернативами будет сужаться, что уменьшит мотивацию к миграции. Также заинтересованность бизнеса в привлечении рабочей силы и увеличение оплаты труда будут стимулировать переквалификацию и таким образом - уменьшение диспропорций на рынке труда, отметили в НБУ.
"Темпы роста номинальных заработных плат снизятся (с около 15% в 2022 году до 9-10% в среднесрочном периоде). Реальная заработная плата будет расти около 6% в 2022 году и 4% за год в 2023-2024 годах, отвечая уровню роста производительности в экономике на фоне переквалификации", - говорится в отчете.
По прогнозу НБУ, в 2022 году определенный сдерживающий эффект на рост зарплат будут иметь ограничения на увеличение зарплат работников государственных органов власти, хотя его в значительной степени нивелируют анонсированные повышения зарплат в образовании и здравоохранении.
Несмотря на сравнительно слабое восстановление экономики в 2021 году, заработные платы в Украине росли высокими темпами как в номинальном, так и реальном измерениях (по оценкам НБУ - соответственно на 20% и 9,8%). Весомым фактором этого были зарплаты в бюджетном секторе, высокие темпы роста которых поддерживались повышением МЗП (до 6000 грн с января и до 6500 грн с декабря 2021 года), пересмотром тарифных сеток в отдельных секторах, в частности, в образовании, доплатами медикам, которые работают в ковидных отделениях, отмечается в отчете.
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