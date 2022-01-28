НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3% и в 2022г до 3,4%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году с 3,1% до 3%, в 2022 году – до 3,4% с 3,8%, сообщил регулятор в инфляционном отчете за январь, обнародованном на официальном сайте.

"Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрен с 3,8% до 3,4%. Экономику поддержат потребительский спрос и все еще достаточно благоприятные условия торговли. В то же время весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что негативно влияет на инвестиционные решения", – указал регулятор в инфляционном отчете за январь.

НБУ также отметил, что несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться достаточно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста.

Согласно отчету, в 2023-2024 гг. рост реального ВВП ускорится примерно до 4% в год. Это должны поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, завершение негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли.

По итогам января-марта 2022 года центробанк ожидает роста экономики на 5,5%, по итогам апреля-июня - 6,1%, в июле-сентябре - 2,6%, в октябре-декабре - 0,6%, указано в материалах отчета.

При этом Нацбанк улучшил прогноз номинального ВВП в 2021 году до 5,4 трлн грн с 5,19 трлн грн, в 2022-м – до 6,2 трлн грн с 5,75 трлн грн, свидетельствует инфляционный отчет.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. Правительство Украины ожидало по итогам 2021 года восстановления экономики на 4,1%. При этом по данным Минэкономики рост ВВП по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9%. Что касается прогноза на текущий год, Министерство экономики Украины скорректировало прогноз роста ВВП на 2022 год в сторону большей сдержанности – 3,6% против первоначального прогноза 3,8% в конце мая.