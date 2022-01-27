В прошлом году ФЛП уплатили рекордную сумму единого налога

Физлица-предприниматели в 2021 году уплатили 34,8 млрд грн единого налога - этот показатель является рекордным за 5 лет.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Для сравнения: в 2020 году с ФЛП взыскали 27,6 млрд грн, в 2019-м - 24,95 млрд, в 2018-м - 19,875 млрд, в 2017-м - 15,447 млрд, в 2016-м - 10,326 млрд грн.

"Рекорд объясняется как увеличением дохода ФЛП, так и ростом количества новых предпринимателей, а также тем, что уже открытые ФЛП стали реже закрываться. К концу 2021 года количество ФЛП почти достигло 2 млн бизнесов", - говорится в сообщении.

Единый налог - главный налог для ФЛП, который ввели для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки.

Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и количеству работников.