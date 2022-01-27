Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев заявил, что ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Сегодня в Киеве вместе с Президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до 6,5 млрд евро инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти ключевых проектов», - говорится в твите Варгеи.

Как сообщал Укринформ, еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи совершает визит в Украину 26-27 января, чтобы выразить солидарность ЕС с Украиной и представить пакет экономической поддержки.

18 января высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время выступления перед членами Комитета Европарламента по иностранным делам и Подкомитета по безопасности и обороне подтвердил солидарность ЕС с Украиной в контексте концентрации российских войск вокруг ее границ и отметил, что реформы и демократическое развитие Украины повышают ее устойчивость к внешним угрозами.