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Дионисий Галикарнасский
Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины
Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев заявил, что ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины.
Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.
«Сегодня в Киеве вместе с Президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до 6,5 млрд евро инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти ключевых проектов», - говорится в твите Варгеи.
Как сообщал Укринформ, еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи совершает визит в Украину 26-27 января, чтобы выразить солидарность ЕС с Украиной и представить пакет экономической поддержки.
18 января высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время выступления перед членами Комитета Европарламента по иностранным делам и Подкомитета по безопасности и обороне подтвердил солидарность ЕС с Украиной в контексте концентрации российских войск вокруг ее границ и отметил, что реформы и демократическое развитие Украины повышают ее устойчивость к внешним угрозами.
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