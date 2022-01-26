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Украина и Всемирный банк завершили Второй проект по улучшению дорог на $450 миллионов
17:51 26.01.2022 |
Украина и Всемирный банк успешно завершили второй проект по улучшению автомобильных дорог на 450 млн долларов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"В рамках выполнения соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в Украине реализован «Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения». В конце декабря 2021 года МБРР осуществил последний платеж в рамках данного проекта. Общая сумма этого кредита от МБРР составляет 450 млн долл. США", - говорится в сообщении.
В Минфине напомнили, что проект начался еще в 2012 году и сыграл немаловажную роль в развитии сети скоростных автомобильных дорог Украины. Он стал одним из самых крупных проектов в кредитном портфеле банка.
Благодаря кредиту от Всемирного банка реконструировано 108 км автомобильной дороги М-03 по маршруту Киев - Полтава - Харьков. В частности, проведены строительные работы по реконструкции и укреплению существующей дороги, расширение некоторых участков с двух до четырех полос и строительство трех объездных дорог вокруг населенных пунктов.
Кроме того, на участке Лубны - Полтава автодорога доведена до категории скоростного шоссе. В этом направлении построено три новых объезда населенных пунктов, включая Юго-Западный объезд Полтавы.
Благодаря выведению трассы за пределы населенных пунктов максимально разрешенная скорость движения по всему участку выросла до 110 км/ч, напомнили в министерстве.
«Благодаря этому проекту поездки из Киева в Полтаву, Харьков, Днипро, Запорожье, Донецкую и Луганскую области станут более безопасными, комфортными и быстрыми. Мы планируем и дальше сотрудничать со Всемирным банком в этом направлении, создавая еще больше качественных и скоростных дорог», - прокомментировал заместитель министра финансов Александр Кава.
Как сообщал Укринформ, в 2022 году на строительство и содержание дорог государственного и местного значения, а также на модернизацию железной дороги, аэропортов и речного транспорта будет направлено 141,8 млрд грн
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