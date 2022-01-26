Транспортные предприятия Украины за 2021г. увеличили перевозку грузов на 3,3% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в 2021 году увеличили перевозку грузов на 3,3% по сравнению с 2020 годом – до 619,9 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за 2021 год составил 99,7% показателя 2020 года – 289,254 млрд ткм.

Согласно статданным, в 2021 году железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 314,3 млн тонн грузов, что на 2,9% больше, чем в 2020 году. Автомобильным транспортом перевезено 222,6 млн тонн (+16,2%), водным – 5,3 млн тонн (-4,8%), трубопроводным – 77,6 млн тонн (-20,4%), авиационным – 0,1 млн тонн (-7,3%).



Грузовые перевозки в Украине в 2021 году:



