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Госдолг Украины в декабре-2021 вырос на 4,04% в долларах и на 4,43% в гривне - Минфин
16:14 26.01.2022 |
Совокупный государственный долг Украины в декабря вырос на 4,04% в долларах США - до $97,95 млрд, в гривне - на 4,43%, до 2,671 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, обнародованные в среду.
"Рост произошел за счет привлеченного льготного финансирования от МВФ и МБРР и за счет роста государственного внутреннего долга", – пояснил Минфин в сообщении на сайте в среду.
Согласно им, прямой госдолг в декабре 2021 года в долларовом выражении вырос на 4,36% – до $86,61 млрд, в гривневом – на 4,75%, до 2,362 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 4,31% - до $47,65 млрд (в гривне – на 4,73%, до 1,299 трлн грн). В министерстве отметили, что 45% прямого госдолга составляет внутренний госдолг (ОВГЗ), а 55% - государственный внешний долг, состоящий из кредитов международных финансовых организаций (24,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и прочего внешнего долга (4%).
Как сообщил Минфин, гарантированный государством долг в декабре в долларовом эквиваленте вырос на 1,61% - до $11,34 млрд, в гривне – на 2,01%, до 309,33 млрд грн.
С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 8,52% в долларовом эквиваленте и на 24,75% – в гривневом.
Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре этого года ослабился до 27,28 грн/$1 с 27,17 грн/$1 в ноябре.
По информации Минфина, доля обязательств в долларах снизилась до 34,44%, в гривне - до 36,78%, в иене - 0,51%, выросла в евро - до 13,44%, в СПЗ - до 14,81%, а также появился в английских фунтах стерлингов - 0,02%.
"При этом, государственный долг по отношению к прогнозируемому ВВП снизился до 45,2%, а государственный и гарантированный государством долг Украины – до 51,1% (в расчетах использован ожидаемый Минэкономики по состоянию на 15 ноября 2021 объем номинального ВВП в сумме 5225,5 млрд грн)", – отметил Минфин.
"В декабре Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд грн", – добавило министерство.
Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн.
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