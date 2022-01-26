Рада намерена возобновить регистрацию сельхозтехники, обновив процедуру

Верховная Рада намерена урегулировать на законодательном уровне порядок технического регулирования, надзора (контроля) и регистрации техники агропромышленного комплекса, что позволит упростить ведение хозяйственной деятельности в АПК и возобновить регистрацию сельхозтехники в Украине, заблокированную принятыми ранее постановлениями Кабинета министров.

Соответствующий законопроект №6070-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса" на заседании парламента в среду поддержали в первом чтении 277 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект урегулирует вопросы регистрации и работы органов по регистрации тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, землеройных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, технологического транспорта, а также выдачи удостоверений тракториста-машиниста.

Помимо того, принятие данного законопроекта позволит отменить законодательную коллизию, возникшую после принятия Министерством экономического развития и торговли (ныне – Минэкономики) приказа №210-21 от 8 июля 2021 года, вступление в силу которого привело к тому, что ряд принятых ранее постановлений, регламентировавших процедуру регистрации с/х-техники, утратил силу, а территориальные органы Госпродпотребслужбы были вынуждены прекратить регистрацию сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники.