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Гетманцев отклонил требования SaveФОП об отмене РРО
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением "SaveФОП" и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО) физическими лицами-предпринимателями второй-четвертой групп.
"Дискуссия должна проходить как дискуссия, а не выкручивание рук и охлократия, когда, выводя на улицы несколько тысяч человек, заставляют принимать решения не в пользу 40 миллионов. Право на тень, право не платить налоги - у кого такие права есть?" - сказал депутат на брифинге, комментируя протесты возле Верховной Рады. Гетманцев назвал организаторов протеста "подонками", которые просто обманывают предпринимателей.
Гетманцев сказал, что парламент готов дать поблажку предпринимателям и минимизировать штрафы за неиспользование кассового аппарата , но "никаких переносов, никаких отсрочек и отмен" не будет.
"Единственное, что мы сделаем - тем, кто установит РРО немедленно, до февраля месяца, мы штрафы на 2022 год фактически минимизируем. Я уже подал такую поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках", - рассказал депутат.
Он подчеркнул, что РРО используются во всех цивилизованных странах, "даже в Российской Федерации", и все правительства Украины с 2010 года хотели, но не решались ввести их, потому что это непопулярная реформа.
По данным Гетманцева, на конец января ФЛП установили уже около 330 000 регистраторов.
Законопроект №5866-1, который ФЛП требуют принять, позволяет предпринимателям-упрощенцам продавать дешевые товары (стоимостью до одной минимальной зарплаты) без применения РРО или ПРРО, а более дорогие - по желанию.
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