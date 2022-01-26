Поступления в госбюджет Украины от управления активами в 2021 году составили почти 42 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов по итогам работы ведомства за 2021 год, передает Укринформ.

"В частности, поступления в государственный бюджет Украины от управления активами в 2021 году составили почти 42 млн грн, что почти втрое превысило сумму поступлений от управления активами в 2020 году (15,7 млн ​​грн)", - сказано в сообщении.

В то же время в АРМА отмечают, что депозитный портфель достиг рекордной суммы - 761 миллион в гривневом эквиваленте. На арестованные денежные средства начислено более 38,2 млн грн в виде процентов. Следовательно, за 12 месяцев благодаря управлению имущественными арестованными активами и денежными средствами АРМА сгенерировало около 80 млн грн доходов.

Кроме того, по состоянию на конец 2021 года в Реестр арестованных активов АРМА внесло более 15 тыс. записей о жилой и нежилой недвижимости, земельных участках, имущественных комплексах, транспорте, различных товарах, а также денежных средствах, корпоративных правах, акциях и других активах.

Для отбора профессиональных управляющих в целях сохранения стоимости арестованных активов с января до декабря 2021 года АРМА объявило 220 публичных конкурсов.

Среди отобранных управителей - крупные частные и государственные компании, получившие во временное пользование, в частности, нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление» (управитель АО «Укртранснефть»), гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье» (ООО «7 дней), 12 речных барж (ЧАО «Украинское дунайское пароходство»), акции ПАО «Донецкоблгаз», 47 объектов недвижимости в Запорожье (ООО «Торэнерджи групп») и др.

В АРМА отмечают, что благодаря управлению этими активами в 2021 году существенно увеличили положительную динамику поступлений в государственный бюджет.

Как сообщал Укринформ, к концу 2021 года АРМА разыскало активы стоимостью свыше 13,5 миллиарда в гривневом эквиваленте.