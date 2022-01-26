Украина в декабре сократила выплавку стали на 8,5% к декабрю-2020, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в декабре 2021 года сократила производство стали на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

Согласно данным Worldsteel, обнародованным во вторник вечером, в целом за 2021 год Украина заняла 14-е место.

В декабре-2021 зафиксировано наращивание выплавки стали к декабрю-2020 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции и Бразилии. РФ в декабре сохранила объем производства на уровне декабря 2020 года.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам декабря-2021 выглядит следующим образом: Китай (86,190 млн тонн, падение на 6,8% к декабрю-2020), Индия (10,383 млн тонн, рост на 0,9%), Япония (7,934 млн тонн, рост на 5,4%), США (7,246 млн тонн, рост на 11,9%), РФ (6,570 млн тонн, 0%), Южная Корея (5,975 млн тонн, рост на 1,1%), Турция (3,325 млн тонн, снижение на 2,3%), Германия (3,140 млн тонн, рост на 0,1%), Иран (2,790 млн тонн, рост на 15,1%) и Бразилия (2,609 млн тонн, падение на 11,4%).

Далее следуют Тайвань (КНР, 2,040 млн тонн, рост на 6,9%), Вьетнам (1,970 млн тонн, рост на 1,5%), Украина (1,743 млн тонн, падение на 8,5%), Италия (1,499 млн тонн, снижение на 6,9%) и Мексика (1,460 млн тонн, "минус" 3%).

В целом в декабре текущего года выплавка стали снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 158,743 млн тонн.

За 12 месяцев 2021 года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, снижение на 3%), Индия (118,134 млн тонн, рост на 17,8%), Япония (96,334 млн тонн, рост на 14,9%), США (86,012 млн тонн, "плюс" 18,3%), РФ (75,970 млн тонн, рост на 6,1%), Южная Корея (70,556 млн тонн, рост на 5,2%), Турция (40,360 млн тонн, рост на 12,7%), Германия (40,066 млн тонн, рост на 12,3%), Бразилия (36,039 млн тонн, рост на 14,7%) и Иран (28,460 млн тонн, падение на 1,8%).

Далее следуют Италия (24,4 млн тонн, больше на 19,7%), Вьетнам (23,560 млн тонн, рост на 4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, рост на 10,9%), Украина (21,366 млн тонн, "плюс" 3,6%) и Мексика (18,4 млн тонн, "плюс" 9,5%).

В целом за 12 месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 911,945 млн тонн стали, что на 3,6% больше, чем за 2020 год.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.