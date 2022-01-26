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Украина может осуществить рефинансирование госдолга в 2022г исключительно за счет МФО – аналитик
20:40 25.01.2022 |
Объем государственного долга, который потребует рефинансирования в 2022 году, составляет около $5 млрд, причем основная часть этого приходится на долг Международному валютному фонду (МВФ), таким образом Украина может осуществить рефинансирование госдолга в текущем году исключительно за счет международных финансовых организаций (МФО), полагает руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.
"Нам остается рефинансировать около $5 млрд долга. Можно вспомнить свежее заявление ЕС о срочном предоставлении Украине финансирования, а также у нас еще до сих пор есть программа МВФ. Структура этого долга очень интересная, она не полностью "минфиновская". Самым большим направлением выплат является МВФ – $2,5 млрд, и это техническая операция списания с резервов, потому что там основным должником является Нацбанк", – сказал он в ходе круглого стола, организованного изданием "Финклуб" во вторник.
Минфину в текущем году придется рефинансировать $2 млрд, отметил аналитик.
"Эту сумму для Украины в масштабах года могут обеспечить международные финансовые организации. Даже если представить (в чем я сомневаюсь), что внешний рынок весь год для Украины будет закрыт, мы можем перекрыть это средствами МФО", – сказал Блинов.
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