Украина может осуществить рефинансирование госдолга в 2022г исключительно за счет МФО – аналитик

Объем государственного долга, который потребует рефинансирования в 2022 году, составляет около $5 млрд, причем основная часть этого приходится на долг Международному валютному фонду (МВФ), таким образом Украина может осуществить рефинансирование госдолга в текущем году исключительно за счет международных финансовых организаций (МФО), полагает руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.

"Нам остается рефинансировать около $5 млрд долга. Можно вспомнить свежее заявление ЕС о срочном предоставлении Украине финансирования, а также у нас еще до сих пор есть программа МВФ. Структура этого долга очень интересная, она не полностью "минфиновская". Самым большим направлением выплат является МВФ – $2,5 млрд, и это техническая операция списания с резервов, потому что там основным должником является Нацбанк", – сказал он в ходе круглого стола, организованного изданием "Финклуб" во вторник.

Минфину в текущем году придется рефинансировать $2 млрд, отметил аналитик.

"Эту сумму для Украины в масштабах года могут обеспечить международные финансовые организации. Даже если представить (в чем я сомневаюсь), что внешний рынок весь год для Украины будет закрыт, мы можем перекрыть это средствами МФО", – сказал Блинов.