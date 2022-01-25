Украинцы выставили земельных участков на 1 млрд грн через аукционы на Prozorro

Общая сумма стартовой стоимости земельных участков, выставленных на продажу или аренду в системе Прозорро.Продажи преодолела отметку в 1 млрд грн всего за менее, чем четыре месяца от старта земельных аукционов. Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

В системе Прозорро.Продажи состоялись 3244 аукциона с общей площадью земельных участков в 18 000 га. Стоимость выставленных земель на аукционы по аренде - 74 млн грн, по ее отчуждению - 927 млн грн. 72% всех аукционов - земли сельскохозяйственного назначения.

ТОП-5 лидеров по стартовой стоимости лотов: Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Харьковская области. В этих регионах земля является самой дорогой под продажу.

Стартовая стоимость лотов по аренде земли самая высокая в Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской и Львовской областях.

В среднем рост цены по результатам земельных торгов составляет более 200%, но по с/х землям этот показатель достигает 437%, а в некоторых регионах и 1000%, уточнил министр.

Он добавил, что в Прозорро запущен отдельный открытый модуль аналитики с ключевыми показателями по земельным аукционам.

Модуль помогает самостоятельно отслеживать и сравнивать по необходимым периодам, в разрезе регионов и в целом по всей Украине данные по выставленным земельным лотам.

"Территориальные общины могут лично убедиться, насколько успешно зарабатывают дополнительные средства их коллеги от, например, выгодной сдачи земли в аренду и брать с них пример", - резюмировал Лещенко.