Финансовые новости
- |
- 25.01.22
- |
- 19:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит госбюджета в декабре составил 132 млрд грн, в 2021г госбюджет сведен с дефицитом 198 млрд грн - ГКСУ
17:37 25.01.2022 |
Дефицит государственного бюджета в декабре составил 131,96 млрд грн, в целом в 2021 году госбюджет сведен с дефицитом 197,9 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно им, общий фонд госбюджета в декабре 2021 года сведен с дефицитом 110,15 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год в целом составил 168,85 млрд грн.
Как указала ГКСУ, заимствования госбюджета в 2021 году составили 618 млрд грн (в том числе внешние – 208 млрд грн), тогда как в декабре минувшего года заимствования были на уровне 125 млрд грн (внешние - 50 млрд грн).
Погашения за минувший год составили 441 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 97,6 млрд грн. В декабре минувшего года погашения составили 29 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам- 1,9 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.
Приватизация принесла в госбюджет-2021 5,097 млрд грн при плане 12,285 млрд грн, указало ГКСУ.
При этом финансирование за счет средств Единого казначейского счета составило 12,5 млрд грн в минувшем году, из которых 10,3 млрд грн - в декабре.
Доходы госбюджета-2021 составили 1,296 трлн грн при плане в 1,281 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,084 трлн грн при плане 1,054 трлн грн, указало ГКСУ.
Расходы госбюджета в минувшем году составили 1,49 трлн грн при плане в 1,54 трлн грн, в том числе по общему фонду - 1,259 трлн грн при плане 1,278 трлн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы выставили земельных участков на 1 млрд грн через аукционы на Prozorro
|Энергопереход будет стоить Украине свыше 15% ВВП к 2050г - McKinsey
|Дефицит госбюджета в декабре составил 132 млрд грн, в 2021г госбюджет сведен с дефицитом 198 млрд грн - ГКСУ
|Украина и Венгрия впервые предлагают квартальные мощности для импорта газа
|Энергоатом начинает комплексные холодные испытания систем ЦХОЯТ
|Рада разрешила высшим спецсудам рассматривать дела о неуважении к суду
|Рада намерена упростить порядок проверки покупателей небольших земучастков
Это интересно
|MediaTek первой показала в работе технологию Wi-Fi 7
|Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями
|Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra