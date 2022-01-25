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Компании из окружения Коломойского в 2021 году заработали на строительстве дорог 13 млрд гривен
Компании из орбиты олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнера, нардепа Игоря Палицы в 2021 году увеличили доходы на строительстве дорог на 80% или на 5,8 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Наши гроши".
"Хорошо улучшились (увеличили чистый доход от программы "Большая стройка", - ред.) фирмы, связанные с представителями партии "За будущее" Палицы/Коломойского. "ПБС" приросло 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницкое ШБУ-56"-2,5 млрд грн (91%)", - сообщило издание.
Обе компании в прошлом году заработали 13,1 млрд грн. В частности компания "ПБС" в 2021 году увеличила выручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн, "Хмельницкое ШБУ-56" - на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.
Напомним, в 2020 году "ПБС" увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в государственном строительстве дорог. По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Ивану Непик.
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