Правительство ожидает пересмотра программы с МВФ в феврале – Шмыгаль

В Кабинете Министров ожидают пересмотра действующей программы с Международным валютным фондом в феврале.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и, конечно же, работаем над продолжением следующих программ", - сказал Шмыгаль.

Он уверяет, что сотрудничество с миссией МВФ происходит практически каждый день.

Как сообщалось, исполнительный совет МВФ в ноябре 2021 года принял решение о продлении на шесть месяцев программы stand-by для Украины, которая должна была завершиться в декабре, а также выделение транша в размере около 700 миллионов долларов США. Украина получила этот транш от МВФ 24 ноября.

Правительство Украины взяло на себя обязательство выполнить 12 основных «структурных маяков» для получения финансирования по программе МВФ stand-by, которую Фонд продлил до июня 2022 года.