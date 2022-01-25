Рост розничного товарооборота Украины в декабре замедлился до 5,1% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 5,1%, тогда как в ноябре рост составил 5,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, в декабре по сравнению с ноябрем-2021 розничный товарооборот в декабре увеличился на 19,3%.

Статведомство также сообщило, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом оборот розничной торговли возрос на 10,7%, составив 1,443 трлн грн.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в Черновицкой (на 25,7%), Тернопольской (на 23,2%), Закарпатской (на 20,7%), Винницкой (на 18,5%), Львовской (на 17,3%), Полтавской (на 15,1%), Ривненской (на 15%), Житомирской (на 14,2%), Черкасской (на 13,3%) и Черниговской (на 12,4%) областях.

По данным Госстата, лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам 2021 года стали: Киев (279,124 млрд грн), Днепропетровская (132,258 млрд грн), Киевская (120,074 млрд грн), Одесская (107,05 млрд грн), Харьковская (97,838 млрд грн) и Львовская (89,465 млрд грн) области.

Как сообщалось, в 2020 году товарооборот розничной торговли Украины вырос на 8,4% по сравнению с 2019 годом – до 1,211 трлн грн.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.



Оборот розничной торговли в 2021г:

Оборот розничной торговли в 2021г., млн. грн Индексы физического объема розничного товарооборота декабрь 2021 к декабрю-2020 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема розничного товарооборота 2021г. к 2020г. (в сопоставимых ценах), % Украина* 1443343.3 105.1 110.7 Винницкая 41508.8 113.4 118.5 Волынская 26446.7 100.6 107.6 Днепропетровская 132258.8 100.1 107.6 Донецкая 43535.3 100.3 106.1 Житомирская 34192.3 108.1 114.2 Закарпатская 29941.4 109.4 120.7 Запорожская 62324.5 106.3 110.6 Ивано-Франковская 32917.8 100.7 111.0 Киевская 120073.8 99.5 110.9 Кировоградская 26307.0 105.5 109.0 Луганская 13127.5 101.7 106.2 Львовская 89464.9 111.2 117.3 Николаевская 32489.5 105.5 111.9 Одесская 107049.6 111.5 111.5 Полтавская 48527.0 107.6 115.1 Ривненская 27240.3 111.6 115.0 Сумская 27447.9 107.1 109.8 Тернопольская 23122.5 113.3 123.2 Харьковская 97837.8 105.8 102.5 Херсонская 29863.9 102.4 109.1 Хмельницкая 33477.9 102.3 111.6 Черкасская 36399.8 110.5 113.3 Черновицкая 21745.9 111.4 125.7 Черниговская 26918.3 107.7 112.4 г. Киев 279124.1 103.2 108.1

Данные: Госстат

*- Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.