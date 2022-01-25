Рост розничного товарооборота Украины в декабре замедлился до 5,1% - Госстат

По ее данным, в декабре по сравнению с ноябрем-2021 розничный товарооборот в декабре увеличился на 19,3%.
Статведомство также сообщило, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом оборот розничной торговли возрос на 10,7%, составив 1,443 трлн грн.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в Черновицкой (на 25,7%), Тернопольской (на 23,2%), Закарпатской (на 20,7%), Винницкой (на 18,5%), Львовской (на 17,3%), Полтавской (на 15,1%), Ривненской (на 15%), Житомирской (на 14,2%), Черкасской (на 13,3%) и Черниговской (на 12,4%) областях.
По данным Госстата, лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам 2021 года стали: Киев (279,124 млрд грн), Днепропетровская (132,258 млрд грн), Киевская (120,074 млрд грн), Одесская (107,05 млрд грн), Харьковская (97,838 млрд грн) и Львовская (89,465 млрд грн) области.
Как сообщалось, в 2020 году товарооборот розничной торговли Украины вырос на 8,4% по сравнению с 2019 годом – до 1,211 трлн грн.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Оборот розничной торговли в 2021г:
|Оборот розничной торговли в 2021г., млн. грн
|Индексы физического объема розничного товарооборота декабрь 2021 к декабрю-2020 (в сопоставимых ценах), %
|Индексы физического объема розничного товарооборота 2021г. к 2020г. (в сопоставимых ценах), %
|Украина*
|1443343.3
|105.1
|110.7
|Винницкая
|41508.8
|113.4
|118.5
|Волынская
|26446.7
|100.6
|107.6
|Днепропетровская
|132258.8
|100.1
|107.6
|Донецкая
|43535.3
|100.3
|106.1
|Житомирская
|34192.3
|108.1
|114.2
|Закарпатская
|29941.4
|109.4
|120.7
|Запорожская
|62324.5
|106.3
|110.6
|Ивано-Франковская
|32917.8
|100.7
|111.0
|Киевская
|120073.8
|99.5
|110.9
|Кировоградская
|26307.0
|105.5
|109.0
|Луганская
|13127.5
|101.7
|106.2
|Львовская
|89464.9
|111.2
|117.3
|Николаевская
|32489.5
|105.5
|111.9
|Одесская
|107049.6
|111.5
|111.5
|Полтавская
|48527.0
|107.6
|115.1
|Ривненская
|27240.3
|111.6
|115.0
|Сумская
|27447.9
|107.1
|109.8
|Тернопольская
|23122.5
|113.3
|123.2
|Харьковская
|97837.8
|105.8
|102.5
|Херсонская
|29863.9
|102.4
|109.1
|Хмельницкая
|33477.9
|102.3
|111.6
|Черкасская
|36399.8
|110.5
|113.3
|Черновицкая
|21745.9
|111.4
|125.7
|Черниговская
|26918.3
|107.7
|112.4
|г. Киев
|279124.1
|103.2
|108.1
Данные: Госстат
*- Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.