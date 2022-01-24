ФОПы могут подать годовую декларацию в Дии: как это сделать

В приложении Дия теперь можно подать годовую декларацию физлица-предпринимателя для 1, 2 и 3-й групп, говорится в Facebook самого приложения.

Новая услуга позволяет подать декларацию в несколько кликов. Она освободит физлица от необходимости нанимать бухгалтера или переплачивать за сервис.

Инструкция для 1-2 группы:

* В приложении Дия необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации.

* Указать сумму дохода за год и контактные данные.

* Дия заполнит данные о ЕН и ЕСВ.

* Подписать декларацию Дия подписью.

Алгоритм действий для третьей группы:

* В приложении выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации.

* Указать сумму дохода только за 4-й квартал. Дия запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.

* Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ.

* Подписать декларацию Дия подписью.

"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", - пояснили там.