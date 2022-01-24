Участниками рынка земли в Украине выступают от 1% до 3% фермеров - специалист

В рынке земли, который функционирует с июля 2021 года, принимают участие от 1% до 3% украинских фермеров.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил председатель «Союза украинского селянства» Иван Томич во время круглого стола 21 января.

"Украинский фермер почти не участвует в рынке земли - это уникальный фактор Украины. Больше нигде в мире такого нет. В рынке земли участвуют только 1-3% фермеров", - подчеркнул Томич.

Он добавил, что кроме этого выкупить участки, которые были в постоянном пользовании, смогли менее 100 из 20 тыс. украинских фермеров.

Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Виктор Гончаренко отметил, что согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения», фермеры имеют право выкупить участок, который был оформлен в постоянное пользование. Стоимость такого участка будет устанавливаться в соответствии с государственной кадастровой оценкой.

По словам Гончаренко, очень мало фермеров за время работы рынка смогли выкупить свои участки. В частности, в объединенных территориальных громадах заявляют, что не имеют открытых счетов, на которые фермеры должны перечислить средства.

Гончаренко заметил, что это является существенным препятствием, которое должно быть устранено как можно скорее.

Томич подчеркнул, что фермерские ассоциации разработали решения, которые должны решить эти проблемы. В частности, необходимо провести тщательный анализ рынка земли и препятствий, мешающих фермерам стать его полноценными участниками.

Фермеры планируют обратиться в Госгеокадастр и правоохранительные органы с предложением провести расследование нарушений, совершенных во время инвентаризации земель.

Кроме того, фермеры планируют организовать круглый стол с председателями депутатских фракций Верховной Рады, аграрными ассоциациями и представителями правительства для донесения своей позиции касательно рынка земли и выработки совместных действий по решению его проблем.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.