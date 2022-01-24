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Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины
Государственная служба по геодезии и картографии создала цифровую топографическую карту масштаба 1:50 000 и базу топографических данных на территорию страны.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что результаты создания основной государственной топографической карты будут представлены 27 января 2022 года.
«Предоставление доступа пользователям и использование ими основной государственной топографической карты обеспечит единую картографическую основу для держателей геопространственных данных на центральном и местном уровне», - рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Тарас Дзьоба.
По его словам, это позволит избежать несовместимости картографической основы и будет способствовать созданию наборов геопространственных данных и их интеграции в национальную инфраструктуру геопространственных данных.
Кроме того, в будущем Госгеокадастр организует топографический мониторинг указанной карты, что позволит использовать ее как надежный, официальный, государственный источник топографических данных для всей территории Украины, в том числе для территориальных громад.
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