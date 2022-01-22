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Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития
23:17 21.01.2022 |
Правительство Канады предложило предоставить кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития Украины.
"Сегодня достопочтенный Харджит С. Саджан, министр международного развития и министр, отвечающий за Тихоокеанское агентство экономического развития Канады, и достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявили, что Канада предложила предоставить кредит в размере до $120 млн правительству Украины, чтобы поддержать экономическую устойчивость страны и реформы управления", - говорится в сообщении на сайте правительства Канады в пятницу.
Кроме того, Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до $6 млн для поддержки реализации кредита. Канадские и украинские официальные лица уже встречаются, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.
"Украинцы всегда могут рассчитывать на то, что Канада будет рядом, когда это необходимо. Работая вместе, мы можем укрепить экономику и помочь продвинуть реформы управления. Я санкционировал этот предложенный заем, чтобы поддержать способность Украины реагировать на потребности своего населения в условиях агрессивных действий России. Это всего лишь один шаг в построении безопасного будущего для украинцев, и я буду продолжать искать способы поддержать Украину", - сказал Саджан.
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