Количество сделок с землей в Украине с начала 2022г увеличилось на 4,94 тыс.

В Украине за период 1-21 января проведено 4,94 тыс. сделок по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, при этом общая площадь проданных участков составила 12,0 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, в целом со времени открытия рынка земли 1 июля 2021 года заключено 82,82 тыс. земельных сделок по участкам общей площадью 210,49 тыс. га.

Таким образом, за указанный период ежедневно в среднем осуществлялось 247 сделок с землей на общую площадь 600 га.

По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области - 134,5 тыс. грн. За ней следуют Киевская - 84,3 тыс. грн/га и Ивано-Франковская - 38,9 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Одесская и Хмельницкая области - соответственно 23,19 тыс. грн/га и 21,2 тыс. грн/га, за ними - Ривненская и Черновицкая области - 20,9 тыс. грн/га и 20,6 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях - 6,4 тыс. грн/га и 8,0 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской - 8,1 тыс. грн/га и Николаевской - 9,3 тыс. га при средней по стране цене 22,85 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 30,36 тыс. га. За ней следуют Кировоградская - 20,12 тыс. га, Днепропетровская - 18,51 тыс. га, Херсонская - 17,17 тыс. га и Полтавская области - 16,27 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке - 2,44 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,8 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,83-4,8 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля 2021 года. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.