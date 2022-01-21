ФГИ Украины доработал функционал сервиса автоматической оценки недвижимости

По результатам полугодовой работы сервиса автоматической оценки недвижимости Фонд госимущества (ФГИ) Украины в сотрудничестве с Минагрополитики и Госгеокадастром доработал его функционал, сообщила пресс-служба ФГИ.

В работе сервиса улучшилось качество расчетов оценочной стоимости земельных участков и недвижимости в тех локациях, где отсутствовали аналоги для ее расчета.

"Сервис автоматической оценки – очень удобный инструмент, способный существенно упростить и удешевить заключение соглашений для сторон. Но из-за недостаточного количества сделок для сравнения и некорректного внесения в базу информации о некоторых сделках в работе сервиса были случаи некорректного вычисления оценочной стоимости. Ситуация усугубляется тем, что средние цены могут искажаться отдельными соглашениями, где сельскохозяйственные земли покупаются по ценам для несельскохозяйственных земель с прицелом их использования для других нужд", – пояснил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, слова которого цитирует пресс-служба.

По словам заместителя главы ФГИ Юлии Беловой, сервис автоматической оценки постоянно наполняется данными реальных сделок на рынке и улучшается для создания эффективного и бесплатного инструмента определения стоимости недвижимости.

"Модернизация сервиса автоматической оценки недвижимости произошла с учетом отзывов потребителей. Фонд госимущества сотрудничает со всеми участниками процесса - Министерством аграрной политики и продовольствия, Нотариальной палатой Украины, профессиональными оценщиками - и учитывает необходимые предложения при обновлении сервиса. Такая актуализация будет происходить и в будущем", – заявила Белова.

Она также добавила, что изменились к лучшему алгоритмы расчета оценочной стоимости как земельных участков, так и некоторых типов жилой недвижимости, в частности общежитий.