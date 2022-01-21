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Средние расходы иностранных туристов в Украине в 2021г составили $929 - ГАРТ
12:50 21.01.2022 |
Средние расходы иностранных туристов в Украине в 2021 году зафиксированы на уровне $929 при среднем времени посещения семь-девять дней, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном агентстве развития туризма Украины (ГАРТ).
Согласно исследованию ГАРТ, среди путешественников наибольшие средние расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, тратившие $2220. Граждане Саудовской Аравии и Омана тратили $1500, Канады - $1250, США - $1125.
"В прошлом году, несмотря на пандемию, в Украину приехало гораздо больше туристов, чем в доковидные времена. По таким показателям, как туристический сбор, за девять месяцев 2021 года мы видели рост на 20% по сравнению с 2019 годом. Это стало возможным из-за того, что для нас открылись новые туристические рынки – ОАЭ и Саудовской Аравии. Прогноз на 2022 год еще более положительный. Ожидаем повторные и первые визиты туристов из стран, проявивших интерес в 2021 году. К ним присоединятся новые страны", - сказала глава ГАРТ Марьяна Олеськив.
По ее словам, в целом за 2021 год Украину посетило более 4 млн иностранцев, что почти на 26% превысило аналогичный показатель 2020 года.
Основной целью визитов иностранцев в прошлом году были отпуск, досуг и отдых (29,5%). В деловую поездку приехали 25,9% респондентов, навещали родных и друзей 22,4% опрошенных. На лечение и оздоровление приехали 11,7% иностранцев, на шопинг - всего 4%. Еще 1,2% путешественников посетили Украину в поисках собственных корней.
При этом 36,5% иностранцев путешествовали по Украине семьями, 35,4% - в одиночку, 21,8% путешественников - вместе с друзьями. С коллегами или в составе туристических групп путешествовали 5,1% и 1,2% интуристов соответственно.
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