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Фактический дефицит бюджета в прошлом году составил 3,8% ВВП – Минфин
23:28 20.01.2022 |
Фактический дефицит бюджета за 2021 год составляет 197,9 млрд грн или 3,8% ВВП.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Фактический дефицит бюджета за 12 месяцев 2021 года составляет 197,9 млрд грн, или 3,8% ВВП. (в расчетах использован ожидаемый Минэкономики по состоянию на 15.11.2021. Объем номинального ВВП в сумме 5225,5 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, в 2022 году предусматривается предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в 188 млрд грн, в том числе, предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - 160 млрд грн, предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета - 28 млрд грн.
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