Доля IT-услуг в экспорте в 2021г составила 37% - исследование IT Ukraine

Объем украинского IT-экспорта в 2021 году, по предварительным данным, составил $6,8 млрд (2020 год - $5 млрд); при этом доля IT в структуре экспорта услуг в Украине за прошедший год выросла на 4,8% и составляет 37%.

Такие результаты исследования IT-отрасли представил исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Согласно обнародованным предварительным данным, в ВВП Украины доля экспорта компьютерных услуг в 2021 году составила 2,7%. Для сравнения: в Польше она составила 1,3% в ВВП страны, в Литве - 1,2%, Словакии - 1,2%, Венгрии - 1,5%, Эстонии - 2,4%, Сербии - 2,8%, Беларуси - 3,3%.

При этом размер рынка труда в IT в Украине в прошедшем году составил 18,1 млн человек. В Польше - 17 млн чел., Венгрии - 4,7 млн чел., Беларуси - 4,5 млн чел., Сербии - 3,2 млн чел., Словакии - 2,7 млн чел., Литве - 1,5 млн чел., Эстонии - 0,7 млн чел.

Украина также лидирует среди указанных выше стран и по количеству студентов ИКТ. За прошедший год их количество достигло 104, 7 тыс. чел., что в два раза больше, чем в Польше, в 4,6-4,9 раз больше, чем в Сербии, Венгрии и Беларуси, в 15 раз больше, чем в Словакии и Литве и в 24 раза больше, чем в Эстонии.

В 2021 году, согласно предварительным данным IT-отрасль Украины уплатила 23,5 млрд грн налогов и сборов, что на 36,6% больше, чем в 2020 году, когда эта сумма составляла всего 17,2 млрд грн.

По прогнозам IT Ukraine, ИТ-отрасль обеспечит $37-44 млрд экспортной выручки за следующие четыре года (до 2025 года).