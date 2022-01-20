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Госгеонедр Украины в 2021г увеличила поступления в госбюджет в 1,6 раза
17:01 20.01.2022 |
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) в 2021 году увеличила поступления в государственный бюджет за предоставленные специальные разрешения и геологическую информацию в 1,6 раза (на 0,597 млрд грн) по сравнению с 2020 годом - до 1,58 млрд грн, сообщил глава ведомства Роман Опимах.
"У нас есть все предпосылки, что 2022 год будет не хуже", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.
По его словам, в т.ч. поступления в госбюджет от проданных на электронных аукционах лицензий в 2021 году выросли на 14,7% (на 0,118 млрд грн) по сравнению с 2020 годом - до 0,923 млрд грн. Количество проданных на e-торгах спецразрешений выросло в 3,8 раза (на 118) - до 160-ти.
В целом в минувшем году службой выдано 377 новых лицензий, что в 2,8 раза больше, чем в 2020-м (136). Каждое третье из них было выдано на используемое при строительстве сырье, наибольшей популярностью пользовались специальные разрешения на янтарь, а наиболее дорогими лотами традиционно были углеводородные участки.
Опимах уточнил, что в 2021 году Госгеонедр были предоставлены спецразрешения на разработку свыше 50 тыс. кв. м углеводородных площадей. Основными получателями выступили компании группы "Нафтогаз", в частности, первый добытый газ с Юзовской площади ожидается уже в 2022 году.
Кроме того, Госгеонедр подготовила 35 объектов для инвесторов в разработку стратегического сырья, которое используется в оборонной промышленности, авиастроении и "зеленом переходе".
"Наконец-то утвержден перечень стратегических полезных ископаемых, который включает в себя 37 элементов. Также представлен атлас стратегических минералов, сформирован перечень свыше 200 потенциальных участков, который, как мы ожидаем, будет утвержден в 2022 году и открыт для проведения аукционов или подписания соглашений о разделе продукции, составлена интерактивная карта таких спецразрешений, месторождений и рудопроявлений - более 900 объектов", - сказал Опимах.
В то же время он напомнил, что в Украине еще действует ограниченный доступ к геологической информации по запасам месторождений стратегического сырья. "Минприроды горячо работало над этим в прошлом году, надеюсь, что работа закончится снятием этого грифа", - отметил глава Госгеонедр.
Опимах также напомнил, что в 2021 году было аннулировано наибольшее за последнее время количество спецразрешений - 315-ть. Ключевыми основаниями для аннулирования стали судебные решения (73%), добровольный отказ (10%) и решения СНБОУ (9%). В разрезе полезных ископаемых: строительные материалы и подземные воды - по 31%, уголь - 23%, углеводороды - 12%, металлические руды - 2%.
Основные причины аннулирования: на протяжении двух лет не начато пользование недрами, отсутствуют документы на землю для пользования недрами, отсутствие акта горного отвода, недопуск на объект для проведения проверок, невыполнение требований проектных документов или их отсутствие.
Кроме того, ведомство брало активное участие в борьбе с незаконной добычей, основная масса которой связана с песком. В частности создана возможность оперативной проверки законности добычи через смартфон.
"Мы вместе с "Геоинформ" подготовили прекрасный продукт, который упростит на операционном уровне представителям полиции и общественности проверить наличие специального разрешения. Если вы видите, возможно, незаконную добычу, то можно посмотреть есть ли спецразрешение и действующее ли оно", - пояснил он.
В материалах ведомства также уточнено, что в 2021 году недропользователи оплатили 51,5 млрд грн рентных платежей.
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