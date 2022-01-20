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В этом году Кабмин ожидает получить от приватизации 8 миллиардов - Шмыгаль
16:41 20.01.2022 |
Правительство Украины в 2022 году рассчитывает получить от приватизации 8 млрд. грн.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-дискуссии "Реформы для инвестиций в Украину", сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы ожидаем в этом году привлечь до 8 млрд грн в госбюджет", - сказал Шмигаль.
По его словам, в 2021 году от малой и большой приватизации в государственный бюджет поступило 5,4 млрд. грн. Было проведено 345 приватизационных аукционов.
"На самом деле это рекордный показатель за последние 10 лет по приватизации в Украине", - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января 2022 года дал задание Министерству экономики совместно с заинтересованными ведомствами подготовить перечень госимущества на приватизацию и дорожную карту корпоратизации предприятий государства.
В 2021 году Ивано-Франковская, Львовская области, Киев, Хмельницкая и Одесская области вошли в пятерку регионов по привлечению средств от малой приватизации, который подготовил Фонд госимущества. Лидер рейтинга - Ивано-Франковская область - за этот период дала в госбюджет больше всего поступлений - более 800 млн грн.
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