НБУ ухудшил прогноз роста ВВП на 2022г. с 3,8% до 3,4%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2022 году с 3,8% до 3,4%, в 2021 году – до 3% с 3,1%, сообщается на официальном сайте регулятора.

"Рост ВВП несколько ускорится – до 3,4% в 2022 году, но более быстрое восстановление экономики будет ограничивать дорогостоящие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения", – пояснил НБУ.

По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%. Восстановлению экономики способствовал устойчивый потребительский спрос, наращивание инвестиций предприятиями после кризиса, а также рекордный урожай сельскохозяйственных культур, отметил регулятор.

"В то же время экономическое оживление было более медленным, чем ожидалось. Среди причин: стремительное удорожание энергоносителей и их дефіцит; влияние низких урожаев 2020 года; более медленное восстановление сектора услуг; ограниченные мощности отдельных производственных секторов; более существенные потери от пандемии; а также более стремительная фискальная консолидация", – пояснил центробанк.

Что же касается прогноза на 2022 год, то в текущем году экономику поддержат потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли.

"Важным сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что негативно влияет на инвестиционные решения. Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться достаточно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, в первую очередь, в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста", – ожидает НБУ.

Номинальный ВВП по итогам 2021 году вырастет до 5,4 трлн грн по сравнению с 4,222 трлн грн в 2020-м, а в 2022-м составит 6,2 трлн грн, оценивает центробанк.

В 2023 году рост реального ВВП ускорится до 3,7%, в 2024-м - до 4%, полагают в Нацбанке. Этому должна благоприятствовать стабилизация геополитической ситуации в 2022 году, окончательное исчерпание негативного эффекта пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение благоприятных условий торговли.