НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,9% ВВП в 2021г.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,9% ВВП с 1% ВВП в 2021 году, при этом ожидает дальнейшего заметного расширения его до 3,3% ВВП в 2022-м и 3,5% в 2023 году, сообщил регулятор на сайте в четверг.

"В 2021 году текущий счет был сведен с незначительным дефицитом (1,9% ВВП). Этому способствовали высокие мировые цены на основные товары украинского экспорта – продовольствие и продукцию горно-металлургического комплекса", – пояснил регулятор.

В то же время, в конце года дефицит текущего счета стремительно расширился под влиянием значительного удорожания энергоносителей, сокращения внешнего спроса на продукцию ГМК и рекордных выплат дивидендов. В результате оживления внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в дальнейшем отрицательное сальдо расширится – до 3,1% ВВП в 2022 году и до 3,3–3,4% ВВП в последующие годы, добавил НБУ. Центробанк отметил, что дальнейший прогресс в сотрудничестве с Международным валютным фондом является одним из основных факторов, которые будут благоприятствовать более стойкому экономическому развитию.

"Сотрудничество с Фондом будет иметь не менее важное значение и в дальнейшем, особенно, в условиях нынешнего ухудшения информационного фона при напряженной геополитической ситуации и усилении конкуренции стран с развивающимися рынками за иностранный капитал из-за жестких монетарных условий в мире", – указал НБУ.