НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,9% ВВП в 2021г.

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,9% ВВП в 2021г.

14:33 20.01.2022 |

Экономика

 

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз дефицита текущего счета до 1,9% ВВП с 1% ВВП в 2021 году, при этом ожидает дальнейшего заметного расширения его до 3,3% ВВП в 2022-м и 3,5% в 2023 году, сообщил регулятор на сайте в четверг.

"В 2021 году текущий счет был сведен с незначительным дефицитом (1,9% ВВП). Этому способствовали высокие мировые цены на основные товары украинского экспорта – продовольствие и продукцию горно-металлургического комплекса", – пояснил регулятор.

В то же время, в конце года дефицит текущего счета стремительно расширился под влиянием значительного удорожания энергоносителей, сокращения внешнего спроса на продукцию ГМК и рекордных выплат дивидендов. В результате оживления внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в дальнейшем отрицательное сальдо расширится – до 3,1% ВВП в 2022 году и до 3,3–3,4% ВВП в последующие годы, добавил НБУ. Центробанк отметил, что дальнейший прогресс в сотрудничестве с Международным валютным фондом является одним из основных факторов, которые будут благоприятствовать более стойкому экономическому развитию.

"Сотрудничество с Фондом будет иметь не менее важное значение и в дальнейшем, особенно, в условиях нынешнего ухудшения информационного фона при напряженной геополитической ситуации и усилении конкуренции стран с развивающимися рынками за иностранный капитал из-за жестких монетарных условий в мире", – указал НБУ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:46 Депозитные ставки для физлиц 20.01.22

14:54 Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала из-за стрессовых уровней ставок – НБУ

14:46 Паники на валютном рынке нет, агрессивную покупку демонстрируют только продавшие ОВГЗ нерезиденты - глава НБУ

14:30 Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022г. с 5% до 7,7%

14:26 НБУ ухудшил оценку международных резервов на конец 2022г с $30,2 до $29,2 млрд

14:24 НБУ в ближайшие кварталы воздержится от интервенций по покупке валюты для пополнения резервов

14:20 НБУ в феврале повысит нормативы обязательных резервов по текущим счетам на 2 п. п.

14:17 НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых

13:58 Курс евро 20 января растет по отношению к доллару

12:34 Фондовые биржи АТР 20 января закрылись в основном ростом

12:33 Справочный курс гривны 20 января повышен на 10,19 коп до 28,2968 грн/$1

12:28 Криптовалюты дешевеют с начала 2022 г на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС

11:24 Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения

10:58 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.01.22

10:56 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.01.22

• дальше…

16:51 НАТО проведет крупнейшие учения за Полярным кругом

12:42 США разрешили странам Балтии поставлять американское оружие Украине

12:38 Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике

09:22 Международный комитет Красного Креста сообщил о взломе своих серверов

09:11 Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО - Байден

08:50 Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические экономические санкции

08:34 Блинкен сообщил, что о визите в Украину его попросил президент США Джо Байден

19.01 Госсекретарь США: мы будем действовать скоординировано и целенаправленно, чтобы РФ почувствовала последствия агрессии

19.01 США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году – Блинкен

19.01 В МИД РФ снизили уровень требований по нерасширению НАТО

19.01 Нижняя палата парламента Казахстана проголосовала за лишение Назарбаева пожизненных должностей

19.01 Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba

19.01 Лондон на этой неделе поставил в Украину тысячи легких противотанковых ракет - замминистра обороны Великобритании

19.01 Блинкен: безнаказанность России в Украине приведет к подрыву демократии по всему миру

19.01 Верхняя палата парламента Британии признала мизогинию преступлением на почве ненависти

• дальше…

12:54 Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах

12:47 В Украине началась вспышка СOVID-19 - Ляшко

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

• дальше…

17:30 Почти «Джавелины» от Британии: Что за противотанковые комплексы NLAW получила Украина

15:00 Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию

09:11 Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО - Байден

08:58 Климкин: Путин использует бардак в Украине для дестабилизации

08:50 Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические экономические санкции

08:34 Блинкен сообщил, что о визите в Украину его попросил президент США Джо Байден

08:27 «Прихлопнуть крышку пианино». Почему Зеленский проиграл Порошенко

19.01 Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко

19.01 Госсекретарь США: мы будем действовать скоординировано и целенаправленно, чтобы РФ почувствовала последствия агрессии

19.01 США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году – Блинкен

19.01 В МИД РФ снизили уровень требований по нерасширению НАТО

19.01 Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности

19.01 В Европарламенте увидели угрозу выборочного правосудия в деле Порошенко

19.01 Лондон на этой неделе поставил в Украину тысячи легких противотанковых ракет - замминистра обороны Великобритании

19.01 Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год

• дальше…

16:37 Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями

16:31 Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков

16:22 Google Analytics объявлен незаконным в ЕС

11:24 Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения

11:17 Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта

19.01 Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra

19.01 Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов

19.01 Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba

19.01 В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки

19.01 Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы

18.01 Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine

18.01 Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр

18.01 Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки

18.01 Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний

18.01 В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно