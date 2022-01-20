В «Прозорро.Продажи» объявили более 3000 земельных аукционов

По состоянию на 19 января в системе "Прозорро.Продажи" объявлено 3 010 земельных аукционов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что уже объявлено 1 975 аукционов по аренде земли и 1 035 - по ее отчуждению. Общая площадь земельных участков, которые предлагаются к сдаче в аренду, составляет 14 537 га, их стоимость достигает 71 млн грн.

На продажу выставлено 1 609 га с общей стоимостью всех лотов в 877 млн ​​грн. В Минагрополитики отмечают, что продают частные земли или земли не с/х назначения. В настоящее время продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена.

В пятерку областей с самой высокой стартовой стоимостью лотов по аренде вошли Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская и Волынская области. Под продажу самая дорогая земля - на Львовщине, Киевщине, Закарпатье, Одесчине, Харьковщине.

В системе также объявлено 2 166 аукционов по аренде и продаже сугубо с/х земли (1 571 - по аренде и 592 - по продаже). Это 72% от всех земельных аукционов в системе. Общая стоимость таких лотов - 247 млн ​​грн (30 млн грн - аукционы по аренде земли, 217 млн ​​грн - по ее продаже). Общая площадь земельных участков, выставленных на торги, - 13 788 га (13 453 га по аренде и 1 335 га - по отчуждению земли).

Согласно информации Минагрополитики, рост цены на торгах составляет 203%. При этом рост цены на земли именно с/х назначения по уже завершенным электронным торгам превышает 400%. В настоящее время успешно состоялись 855 земельных торгов, а полностью завершено 453 земельных торга.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.

Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.