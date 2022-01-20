Финансовые новости
- |
- 20.01.22
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В «Прозорро.Продажи» объявили более 3000 земельных аукционов
09:45 20.01.2022 |
По состоянию на 19 января в системе "Прозорро.Продажи" объявлено 3 010 земельных аукционов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что уже объявлено 1 975 аукционов по аренде земли и 1 035 - по ее отчуждению. Общая площадь земельных участков, которые предлагаются к сдаче в аренду, составляет 14 537 га, их стоимость достигает 71 млн грн.
На продажу выставлено 1 609 га с общей стоимостью всех лотов в 877 млн грн. В Минагрополитики отмечают, что продают частные земли или земли не с/х назначения. В настоящее время продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена.
В пятерку областей с самой высокой стартовой стоимостью лотов по аренде вошли Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская и Волынская области. Под продажу самая дорогая земля - на Львовщине, Киевщине, Закарпатье, Одесчине, Харьковщине.
В системе также объявлено 2 166 аукционов по аренде и продаже сугубо с/х земли (1 571 - по аренде и 592 - по продаже). Это 72% от всех земельных аукционов в системе. Общая стоимость таких лотов - 247 млн грн (30 млн грн - аукционы по аренде земли, 217 млн грн - по ее продаже). Общая площадь земельных участков, выставленных на торги, - 13 788 га (13 453 га по аренде и 1 335 га - по отчуждению земли).
Согласно информации Минагрополитики, рост цены на торгах составляет 203%. При этом рост цены на земли именно с/х назначения по уже завершенным электронным торгам превышает 400%. В настоящее время успешно состоялись 855 земельных торгов, а полностью завершено 453 земельных торга.
Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.
Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
|Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год
|Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев
|Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 20 января на данных из США
|Розничные цены на бензины и ДТ 20 января продолжили рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.01.22
|Украина в прошлом году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 33%
|Португальцы построят в Виннице завод стройматериалов – мэр
|В «Прозорро.Продажи» объявили более 3000 земельных аукционов
Это интересно
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр
|Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки
|Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний
|В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
|Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
|Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
|TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров