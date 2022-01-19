США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году – Блинкен

США будут продолжать поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году, и выделим дополнительные $300 млн", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года президент США Джозеф Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, сообщила пресс-служба Белого Дома.

Среди прочего документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и выделение $300 млн в рамках этой программы – на $50 млн больше, чем в минувшем году.