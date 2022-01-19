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Правительство утвердило порядок включения индустриальных парков в реестр
16:50 19.01.2022 |
Кабинет Министров утвердил порядок рассмотрения документов о включении индустриального (промышленного) парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 19 января.
Согласно пояснительной записке, Порядок будет определять процедуру рассмотрения Минэкономики документов о включении индустриального парка в реестр.
Установлено, что Минэкономики рассматривает представленные инициатором документы в течение 21-го рабочего дня с момента их поступления. Также Порядок определяет случаи, когда Минэкономики прекращает рассмотрение документов и устанавливает сроки уведомления об этом инициатора создания парка.
Включение индустриального парка в Реестр производится в течение 45 рабочих дней с момента поступления в Минэкономики заявления от инициатора создания.
Также Кабинет Министров принял распоряжение об утверждении Порядка ведения Реестра индустриальных (промышленных) парков и Перечня ведомостей, вносимых в Реестр промышленных парков.
Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2021 года подписал закон о внесении изменений в Закон «Об индустриальных парках». Документ вводит финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для инвесторов в индустриальные парки.
По состоянию на декабрь в Украине были зарегистрированы 52 индустриальных парка, из которых работают только 10.
В 2022 году предусмотрено 400 млн грн на софинансирование строительства инфраструктуры для индустриальных парков.
В ближайшие годы правительство планирует построить инфраструктуру для создания не менее 25 индустриальных парков, способных обеспечить дополнительно более 50 тыс. рабочих мест и еще 150-200 тыс. - в смежных отраслях.
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