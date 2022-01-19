Из-за роста цен на газ остановились три стеклозавода, остальные – в стадии техпростоя

Ассоциация предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" заявляет, что из-за роста цен на газ 3 предприятия стекольной промышленности уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации в Facebook, передают Українські Новини.

"Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции", - говорится в нём.

Согласно сообщению, еще один негативный фактор, критический для отечественной стекольной отрасли, - значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, цены на энергоносители в которых для промышленности иногда почти в десять раз ниже.

Отмечается, что в такой ситуации продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках.

Кроме того, в ассоциации уточнили, что предприятия стекольной отрасли Украины, на которых работает более 12 тыс. человек, стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия.

В связи со сложившейся ситуацией в стекольной отрасли Украины ассоциация обратилась к Кабинету Министров.

В обращении ассоциация отмечает, что требуется реализация комплекса неотложных кардинальных мер, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и остановить углубление кризисных явлений:

- разработка и внедрение целевой программы поддержки предприятий стекольной отрасли Украины, в том числе путем предоставления им льготных антикризисных кредитов;

- создание целевого фонда для формирования компенсаторов цены на природный газ для стеклопроизводителей Украины на период действия кризисной ситуации;

- предоставление доступа предприятиям стекольной промышленности к аукционам по продаже природного газа по льготным ценам;

- применение мер нетарифного регулирования в виде неавтоматического лицензирования операций по ввозу на территорию Украины изделий из стекла и введение антидемпинговой пошлины.