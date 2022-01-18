Финансовые новости
- |
- 18.01.22
- |
- 23:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госфинмониторинг в прошлом году сообщил о сомнительных операциях на свыше 103 миллиарда
21:54 18.01.2022 |
Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году предоставила правоохранительным органам 1 170 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения на общую сумму 103,2 млрд гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
«В 2021 году Госфинмониторинг в правоохранительные органы направил 1 170 материалов. Из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд грн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что из направленных материалов 160 были связаны подозрением в коррупционных действиях на общую сумму 9,3 млрд грн. Ещё 111 материалов касались механизма проведения «встречных потоков»; общий объем «проконвертированных» денежных средств по им составляет 22,9 млрд грн.
"В ходе указанных финансовых расследований Государственной службой финансового мониторинга заблокированы средства в сумме 72,7 млн гривень", - сообщили в службе.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в прошлом году в правоохранительные органы также передано 109 материалов по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; публично призывают к изменению либо свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, а также тех, к которым применены санкции.
«Из 109-ти переданных материалов, 28 материалов содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины», - подытожили в службе.
Как сообщал Укринформ, Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году сообщила работникам правоохранительных органов о сомнительных операциях на 76 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в ФРГ состоится 18-20 января
|Зеленский против Порошенко. Чего ждать 19 января
|Единая оппозиция: Почему украинские политсилы пока не могут объединиться против Зеленского
|Печерский районный суд Киева огласит решение по избранию меры пресечения 19 января - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госфинмониторинг в прошлом году сообщил о сомнительных операциях на свыше 103 миллиарда
|Падение евробондов Украины во вторник приостановилось, акции продолжили снижение
|Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн, Минфин сохранил ставки
|Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт
|Украина потратила на закупку угля в России в 2021 году 1,6 млрд долларов
|Рынок металлопроката Украины в 2021г возрос на 4%, доля импорта составила почти 23%
Это интересно
|Британская World Mobile привезла на Занзибар интернет на дирижаблях
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно
|Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта
|Samsung впервые в мире продемонстрировала вычисления в памяти на базе MRAM — она открывает путь к ИИ нового поколения
|Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров
|Северокорейских хакеров обвиняют в краже криптовалют на сумму $400 млн за год
|SpaceX запустила украинский спутник в космос