Госфинмониторинг в прошлом году сообщил о сомнительных операциях на свыше 103 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году предоставила правоохранительным органам 1 170 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения на общую сумму 103,2 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

«В 2021 году Госфинмониторинг в правоохранительные органы направил 1 170 материалов. Из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из направленных материалов 160 были связаны подозрением в коррупционных действиях на общую сумму 9,3 млрд грн. Ещё 111 материалов касались механизма проведения «встречных потоков»; общий объем «проконвертированных» денежных средств по им составляет 22,9 млрд грн.

"В ходе указанных финансовых расследований Государственной службой финансового мониторинга заблокированы средства в сумме 72,7 млн гривень", - сообщили в службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в прошлом году в правоохранительные органы также передано 109 материалов по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; публично призывают к изменению либо свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, а также тех, к которым применены санкции.

«Из 109-ти переданных материалов, 28 материалов содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины», - подытожили в службе.

Как сообщал Укринформ, Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году сообщила работникам правоохранительных органов о сомнительных операциях на 76 млрд грн.