Рынок металлопроката Украины в 2021г возрос на 4%, доля импорта составила почти 23%

Украинские предприятия в 2021 году нарастили потребление металлопроката на 4,14% по сравнению с 2020 годом - до 5 млн 120,5 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу объединения "Укрметаллургпром", за этот период импортировано 1 млн 158,5 тыс. тонн, или 22,62% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"В январе-декабре 2021 года емкость внутреннего рынка составила 5120,5 тыс. тонн металлопроката, из которых 1158,5 тыс. тонн, или 22,62% приходится на импорт. В январе-декабре 2020 года емкость внутреннего рынка была 4916,9 тыс. тонн, из них 1227,9 тыс. тонн, или 24,97% импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-декабря 2020 года на 4,14% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 2,35%", - констатируется в пресс-релизе.

При этом структура импорта в указанный период характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (54,17% и 42,46% соответственно); в 2020 году доминирование плоского проката над сортовым было практически соизмеримым с 2021 годом (55,84% и 42,93% соответственно).

По данным "Укрметаллургпрома", в 2021г украинские метпредприятия произвели 19,08 млн тонн металлопроката (103,5% к 2020 году), из которых, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано около 15,12 млн тонн, или 79,2%. За 2020 год доля экспорта составляла 80% (14,75 млн тонн при общем производстве металлопроката 18,44 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 2021 год пришлось 44,82%, что ниже показателя 2020 года (50,78%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в 2021 году выше показателя 2020 года (38,46% и 32,51% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках 2021 года соизмерима с показателем 2020-го (16,72% в 2021 году против 16,71% в 2020-м).

По данным "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в 2021 году являлись страны Европейского союза (35,0%), прочие страны Европы (19,4%) и страны НАФТА (9,7%).

Среди металлургических импортеров за 2021 год первое место занимает СНГ (35,3%), на втором страны Азии (22,1%), на третьем — ЕС-27 (21,9%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. Было импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.