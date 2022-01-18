Число умерших в Украине в ноябре-2021 выросло к ноябрю-2020 на 38,5% и к ноябрю-2019 на 87% – Госстат

Число умерших в Украине в ноябре 2021 года составило 87,86 тыс., что на 38,5%, или на 24,42 тыс. больше, чем в ноябре 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно данным статведомства, в целом за 11 месяцев 2021 года в Украине умерло 650 тыс. человек, что на 18,4% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщалось, в январе 2021 года число умерших в стране было на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале – на 9%, в марте – на 34,4%, в апреле – на 48,5%. В мае динамика замедлилась до 28,2%, в июне – до 4,3%, после чего в июле-августе она даже стала отрицательной – соответственно 0,9% и 1,1%. Однако в сентябре снова было зафиксировано увеличение числа умерших, правда, совсем небольшое – на 0,1%, тогда как в октябре смертность возросла на 25,8%.

По сравнению с доковидным ноябрем 2019 годом, в ноябре этого года умерло на 87% больше людей, а в целом за 11 месяцев – на 21,8% больше.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в ноябре-2021 выросло на 0,2% по сравнению с ноябрем-2020 – до 21,67 тыс., а в целом за одиннадцать месяцев оно снизилось на 6,7% – до 250,88 тыс.

По сравнению с ноябрем 2019 года рождаемость в ноябре этого года сократилась на 11,5%, а за 11 месяцев – на 12,5%.

В целом население Украины на 1 декабря 2021 года составило 41 млн 208,1 тыс. чел., что на 421,8 тыс., или на 1% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба. За два года, по ее данным, число жителей страны уменьшилось на 714,6 тыс., или на 1,7%.