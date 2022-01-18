Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021г увеличилось на 26% - Ващук

Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году увеличилось на 26% - до 2,182 тыс., сообщил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

"В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил бизнес-омбудсмен, традиционно наибольшее количество жалоб в минувшем году поступило по налоговым вопросам - 62% от общего количества. Еще 14% жалоб приходятся на действия правоохранительных органов, государственных регуляторов - 6%, местного самоуправления - 4%, таможни - 3%.

"Увеличение жалоб, возможно, частично отражает то, насколько игроки рынка знают нас и готовы обращаться к нам", – отметил Роман Ващук.

Что касается самих жалобщиков, то 23% из них – это предприятия оптовой торговли. Еще 17% жалоб поступило от предприятий – представителей сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, 11% - производственные компании, а также по 9% - ФЛП и предприятия в сфере строительства и недвижимости, добавил Ващук.

По его словам, 74% жалобщиков – это малые предприятия, тогда как на крупный бизнес в минувшем году приходилось соответственно 26% жалоб.