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Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021г увеличилось на 26% - Ващук
10:46 18.01.2022 |
Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году увеличилось на 26% - до 2,182 тыс., сообщил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.
"В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Как отметил бизнес-омбудсмен, традиционно наибольшее количество жалоб в минувшем году поступило по налоговым вопросам - 62% от общего количества. Еще 14% жалоб приходятся на действия правоохранительных органов, государственных регуляторов - 6%, местного самоуправления - 4%, таможни - 3%.
"Увеличение жалоб, возможно, частично отражает то, насколько игроки рынка знают нас и готовы обращаться к нам", – отметил Роман Ващук.
Что касается самих жалобщиков, то 23% из них – это предприятия оптовой торговли. Еще 17% жалоб поступило от предприятий – представителей сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, 11% - производственные компании, а также по 9% - ФЛП и предприятия в сфере строительства и недвижимости, добавил Ващук.
По его словам, 74% жалобщиков – это малые предприятия, тогда как на крупный бизнес в минувшем году приходилось соответственно 26% жалоб.
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