Дефицит внешней торговли Украины товарами за 11 мес.-2021 сократился на 13,2%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $61,267 млрд, импорт - на 33,8% - до $64,874 млрд.
Госстат уточнил, что в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1,1% – до $6,198 млрд, импорта - на 9,4%, до $7,031 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в ноябре-2021 было негативным и составило $0,833 млрд, что лучше показателя октября-2021 (минус $0,295 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за 11 месяцев 2021 года составил 0,94% (за аналогичный период 2020 года – 0,91%).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь--ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020, %
|Всего¹
|61266.9
|138.2
|64874.2
|133.8
|Животные, продукты животного происхождения
|1205.5
|111.2
|1394.5
|124.7
|Продукты растительного происхождения
|13697.8
|127.5
|1879.8
|108.2
|- зерновые культуры
|10738.5
|125.8
|152.2
|93.8
|Жиры животного и растительного происхождения
|6081.7
|118.2
|402.2
|163.9
|Готовые пищевые продукты
|3426.5
|113.9
|3194.4
|121.1
|Минеральные продукты
|8010
|170.6
|13193.5
|169.2
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|727
|143.7
|12613.5
|175.3
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|2421.9
|133.1
|8591
|131.8
|Фармацевтическая продукция
|276.1
|117.4
|2713.4
|124.7
|Удобрения
|498.7
|150
|1434.1
|184.9
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|1004.8
|162.4
|4357.9
|140.7
|Кожевенное сырье
|146.5
|124.2
|277.7
|127.5
|Древесина и изделия из нее
|1853.1
|143.5
|397.9
|140
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|490.9
|131.9
|995.2
|105.9
|Текстильные материалы и изделия
|785.6
|111.1
|2419.8
|115.6
|Обувь
|173.3
|114.2
|519.6
|132
|Изделия из камня, гипса, цемента
|526.1
|128.5
|844.4
|125.3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|115.8
|105.5
|190.3
|130.4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|14461
|176.6
|3934.3
|138.2
|- черные металлы
|12611.9
|180.8
|1405.8
|147.6
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|4767.7
|117.8
|12662.1
|123.2
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1890.7
|110.2
|7167.8
|133.6
|Электрические машины
|2876.9
|123.3
|5494.3
|111.9
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|599.1
|86.5
|6898.2
|134.3
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|151.1
|143.6
|6463.1
|131.1
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|150.7
|101
|1269.3
|122.6
|Разные промтовары
|1146.5
|127.6
|1207.7
|108.8
|Произведения искусства
|2.5
|460.9
|5.1
|164.3
|Товары, приобретенные в портах
|1.1
|77.5
|95.8
|124.4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.