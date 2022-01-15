Дефицит внешней торговли Украины товарами за 11 мес.-2021 сократился на 13,2%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-ноябрь 2021 года уменьшилось на 13,2% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года - до $3,607 млрд с $4,158 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $61,267 млрд, импорт - на 33,8% - до $64,874 млрд.

Госстат уточнил, что в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1,1% – до $6,198 млрд, импорта - на 9,4%, до $7,031 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в ноябре-2021 было негативным и составило $0,833 млрд, что лучше показателя октября-2021 (минус $0,295 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за 11 месяцев 2021 года составил 0,94% (за аналогичный период 2020 года – 0,91%).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь--ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020, % Всего¹ 61266.9 138.2 64874.2 133.8 Животные, продукты животного происхождения 1205.5 111.2 1394.5 124.7 Продукты растительного происхождения 13697.8 127.5 1879.8 108.2 - зерновые культуры 10738.5 125.8 152.2 93.8 Жиры животного и растительного происхождения 6081.7 118.2 402.2 163.9 Готовые пищевые продукты 3426.5 113.9 3194.4 121.1 Минеральные продукты 8010 170.6 13193.5 169.2 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 727 143.7 12613.5 175.3 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 2421.9 133.1 8591 131.8 Фармацевтическая продукция 276.1 117.4 2713.4 124.7 Удобрения 498.7 150 1434.1 184.9 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 1004.8 162.4 4357.9 140.7 Кожевенное сырье 146.5 124.2 277.7 127.5 Древесина и изделия из нее 1853.1 143.5 397.9 140 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 490.9 131.9 995.2 105.9 Текстильные материалы и изделия 785.6 111.1 2419.8 115.6 Обувь 173.3 114.2 519.6 132 Изделия из камня, гипса, цемента 526.1 128.5 844.4 125.3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 115.8 105.5 190.3 130.4 Недрагоценные металлы и изделия из них 14461 176.6 3934.3 138.2 - черные металлы 12611.9 180.8 1405.8 147.6 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 4767.7 117.8 12662.1 123.2 Реакторы ядерные, котлы, машины 1890.7 110.2 7167.8 133.6 Электрические машины 2876.9 123.3 5494.3 111.9 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 599.1 86.5 6898.2 134.3 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 151.1 143.6 6463.1 131.1 Приборы и аппараты оптические, фотографические 150.7 101 1269.3 122.6 Разные промтовары 1146.5 127.6 1207.7 108.8 Произведения искусства 2.5 460.9 5.1 164.3 Товары, приобретенные в портах 1.1 77.5 95.8 124.4

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.