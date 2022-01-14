Объем рынка земли за II пол.-2021 составил 5,27 млрд грн – совместный отчет Минагрополитики и KSE

Объем рынка земли в Украине в июле-декабре 2021 года составил 5,27 млрд грн, при этом в декабре-2021 года, впервые с момента отмены моратория на продажу земли, суточное количество сделок по ее купле-продаже превысило 1 тыс.

Об этом сообщается в обнародованном в четверг на сайте Киевской школы экономики (KSE) информационно-аналитическом бюллетене "Обзор состояния земельных отношений в Украине", созданном совместными усилиями Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной службы по геодезии, картографии и кадастру и KSE.

"В декабре 2021 года количество транзакций впервые пересекло отметку в тысячу сделок купли-продажи в сутки. Такой темп оборота был не единичным явленим: более тысячи сделок за сутки заключались в декабре пять раз. Также впервые, начиная с открытия рынка сельхозземель, площадь земли в обороте за день превысила 2,5 тыс. га. Абсолютный рекорд по ежедневному объему рынка земель достигнут 23 декабря: 1,19 тыс. транзакций совокупным объемом 3,18 тыс. га", - приводится статистика земельных сделок в бюллетене.

Из общей стоимости проданных во втором полугодии 2021 года участков в 5,27 млрд грн, 3,22 млрд грн (61,1%) пришлось на бывшие подмораторные земли сельхозназначения, 1,76 млрд грн (33,5%) - на участки для ведения личного сельского хозяйства, 0,13 млрд (2,4%) – земли для индивидуального садоводства, указано в бюллетене.

Во втором полугодии 2021 года самая большая активность рынка земли зафиксирована в Харьковской области – заключено 6,94 тыс. сделок на общую площадь 24,28 тыс. га (1% общей площади земель сельхозназначения в регионе), Херсонской – 3,2 тыс. на 13,6 тыс. га (0,69%), Кировоградской – 3,64 тыс. на 11,5 тыс. га (0,56%), Полтавской – 4,71 тыс. на 11,86 тыс. га (0,55%) и Днепропетровской областях – 3,27 тыс. на 12,7 тыс. га (0,51%).

При этом наименее активно за указанный период земля продавалась в Ивано-Франковской области – заключена 1 тыс. сделок на общую площадь 0,46 тыс. га (0,074% общей площади земель сельхозназначения в регионе), а также во Львовской – 1,46 тыс. на 1,28 тыс. га (0,1%), Ривненской – 1,2 тыс. на 0,98 тыс. га (0,11%), Одесской – 1,36 тыс. на 3,67 тыс. га (0,14%) и Закарпатской областях – 0,83 тыс. на 0,76 тыс. га (0,17%).

Общий оборот земель по Украине во втором полугодии 2021 года составил 0,375% совокупной площади участков сельхозназначения, за этот период заключено 64,26 тыс. сделок на общую площадь 155,52 тыс. га.

Согласно документу, средняя цена купли-продажи земельного участка сельхозназначения за июль-декабрь 2021 года составила 38,55 тыс. грн/га. При этом за указанный период ежедневно проводилось в среднем 470 сделок купли-продажи, а средний размер земельного участка составил 2,42 га.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения с 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.