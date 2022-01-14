В январе могут взяться за фискализацию такси. Гетманцев анонсировал законопроект

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует появление в парламенте законопроекта о фискализации такси в январе.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - сказал депутат.

По словам Гетманцева, законопроект сейчас на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

"Никакие. Мы уже закончили с законами, наводящими порядок в налогообложении, и выполнили программу минимум", - так он ответил на вопрос, намерены ли в Раде еще какую-то отрасль фискализировать.

"Мы приняли законы, которые ввели РРО, антиоффшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности в №1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на Налоговой, Таможне, наладить их работу. У них есть достаточные инструменты для того, чтобы работать честно и открыто, в пользу бизнеса, но они зачастую работают на себя, используя полномочия во зло и это абсолютно неприемлемо", - сообщил Гетманцев.