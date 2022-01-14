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Транспорт в Украине за 2021 год подорожал на 33%
15:58 13.01.2022 |
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 32,8% - с 5,5 гривен до 7,3 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет подорожал на 66,7% с 6,0 гривен до 10 гривен и Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.
Далее идут Донецкая область (подорожание на 39,5% с 6,0 гривен до 9,5 гривен) и Тернольская область (рост на 50,0% до 8,9 гривен).
В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.
Самая низкая стоимость проезда в Херсонской и Сумской (5,0 гривен) и Волынской областях (4,0 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.
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