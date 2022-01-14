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Аграрии в 2021 году подняли цены на продукты на 40%
15:50 13.01.2022 |
В 2021 году доходы украинцев выросли всего на 3%, а покупательная способность самая низкая в Европе, при этом цены на ключевые продукты питания увеличились на 20-40%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина в Facebook.
"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла - 39%, яиц - 19%, хлеба - 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 год выросли на 40%", - написал Данилишин.
В то же время, он обратил внимание, что экономическое восстановление происходит в Украине очень медленно, и по итогам года рост ВВП будет составлять лишь 3,2%, что ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. В то же время годовая инфляция в нашей стране составила 10%. При том, что доходы украинцев выросли всего на 3%.
"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (- 2,4% ВВП). По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе", - отметил Данилишин.
Напомним, по данным Госстата по итогам 2021 года инфляция составила 10%, что вдвое больше, чем в 2020 году и является самым высоким показателем с 2017 года.
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