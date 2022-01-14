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Клуб экспертов представил анализ основных макроэкономических показателей 2021 года - видео
14:45 13.01.2022 |
Клуб Экспертов продолжает серию передач посвященных макроэкономике Украины. В новом выпуске проанализированы предварительные итоги 2021 года.
Как заявил основатель проекта "Клуб Экспертов" Максим Уракин: "Мы создаем такие аналитические видео с целью повышения уровня знаний населения в сфере экономики и для удобной визуализации огромного количества цифр. Такой контент, конечно, не "масс маркет", но мы и не стремимся в него. Настроены на думающую и ищущую аудиторию".
В выпуске проанализировано изменение количества населения Украины, текущие показатели безработицы, представлен рынок труда в региональном разрезе. Кроме того, приведены показатели ВВП, названы основные торговые партнеры страны, проанализированы тенденции и планы по выплатам внутреннего и внешнего долга Украины, а также показатели розницы и инфляции.
Видео содержит большое количество авторских диаграмм, гистограмм, которые удобно иллюстрируют основные макроэкономические тенденции.
Клуб Экспертов посвящен политологии, экономике, науке, футурологии, содержит экспертные мнения и анализ обсуждаемых тем.
Данное видео доступно для просмотра по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gUs6fF--F-c
Подписаться на канал можно по ссылке Клуб экспертов - YouTube
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