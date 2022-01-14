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Потребнастроения несколько улучшилась в период перед новогодними праздниками, но выросли ожидания снижения курса гривни
11:15 13.01.2022 |
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после снижения в ноябре на 2,8 пункта в декабре улучшились - на 1,2 п., до 67,2 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.
"Оценка текущего положения украинцами несколько улучшилась в период перед новогодними праздниками, но выросли ожидания снижения курса гривни", - сообщается на сайте агентства.
Указывается, что за год ИПН, после роста в 2019 году на 29,9 пунктов - до 92,9 п. и падения в 2020 году на 26,3 пунктов, вырос в 2021 году на 1,3 п.
Согласно исследованию, в декабре индекс текущего положения (ИТП) вырос на 3 п. - до 65,3 п. В частности, индекс целесообразности крупных покупок вырос на 3 п. - до 73,1 п., а индекс текущего личного материального положения - на 3 п., до 57,5 п.
Указывается, что индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц сократился на 0,1 п. - до 68,4 п., в то время как индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 3,3 п., до 68,8 п.
Кроме того, индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайший год сократился на 2,8 п. - до 60,6 п., а на ближайшие пять лет он сократился на 0,8 п. - до 75,8 п.
В отчете Info Sapiens указывается, что в декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в Украине сократился (улучшился - ИФ) на 4,3 п., - до 133,3 п., а индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,8 п. - до 191,4 п.
Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 10,6 п. - до 146,2 п.
Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий кварталы они подскочили с 65,3 до 97,5 п. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 п., и лишь декабрь несколько улучшил показатели.
В январе 2020 года потребнастроения населения ухудшились за первые четыре месяца до 66,2 п., после чего в мае выросли до 76,3 п. и в июне вновь снизились - до 65,1 п. После роста в июле, августе и сентябре они резко снизились в октябре - на 9,2 п., затем в ноябре выросли до 65,7 п., а в декабре - до 65,9 п.
В январе 2021 года ИПН потребнастроения ухудшились до 60,7 п., после чего возросли феврале до 69,1 п., вновь ухудшились в марте до 67,8 п., затем снова улучшились в апреле до 77,2 п., в мае - снизились до 71,3 п., а в июне - выросли до 73 п., затем вернулись в июле к показателю 71,3 п., а в августе улучшились до 73,7 п., после чего в сентябре, октябре и ноябре ухудшились до 66 п.
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