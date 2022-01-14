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В Украине производство чугуна и стали возросло на 3,6%
09:34 13.01.2022 |
За 2021 год по сравнению с 2020 годом производство чугуна в Украине увеличилось на 3,6%, стали - на 3,6%, металлопроката - на 3,5%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".
Согласно окончательным данным ОП «Укрметаллургпром», за 2021 год в Украине было произведено 21,17 млн тонн чугуна (на 3,6% больше, чем за 2020 год); 21,37 млн тонн стали (на 3,6% больше); 19,08 млн тонн металлопроката (на 3,5% больше).
По состоянию на 12 января 2022 года из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находилось: 17 из 21 доменной печи, 7 из 8 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовок.
Обеспечение предприятий железорудным сырьем (ЖРС) в 2021 году осуществлялось в соответствии с потребностью металлургического производства. Импорта ЖРС не было. Экспорт железорудного сырья за указанный период составил 44,42 млн тонн (на 4,0% меньше, чем за 2020 год).
За прошлый год на украинские коксохимические предприятия было поставлено 12,93 млн тонн угля для коксования (на 3,1% меньше, чем за 2020 год), из которых 3,65 млн тонн - украинского происхождения и 9,28 млн тонн - импортного.
Общий объем кокса, который закупили украинские металлурги за указанный период, составляет 8,42 млн тонн (на 3,0% больше, чем за 2020 год): 7,838 млн тонн украинского происхождения; 0,582 млн тонн - импортного.
Также в 2021 году было заготовлено почти 3,92 млн тонн металлолома (на 33,7% больше, чем за 2020 год). Экспорт металлолома составил 616 тыс. тонн (в 16 раза больше).
За 2021 год отечественная металлургия потребила около 1,85 млрд кубометров природного газа (на 5,2% меньше, чем за 2020 год) и 11,40 млрд кВт-ч электроэнергии (на 2,8% больше).
Как сообщал Укринформ, согласно данным ОП «Укрметаллургпром», за 2020 год по сравнению с 2019 годом производство чугуна в Украине увеличилось на 0,7% (до 18,59 млн тонн); металлопроката - на 1,2% (до 18,43 млн тонн); производство стали уменьшилось на 1,1%, до 20,62 млн тонн.
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