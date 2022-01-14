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Кабмин планирует в 2022 году снизить государственный долг до 50,8% ВВП
09:27 13.01.2022 |
Правительство планирует в 2022 году уменьшить государственный долг до 50,8% ВВП.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.
"Приоритетами нашего правительства остается поддержка устойчивости государственных финансов и макрофинансовой стабильности. Промежуточные задачи, которые мы ставим на этот год, - сокращение государственного долга до 50,8% ВВП", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что для предсказуемости государственной политики правительство продолжит практику среднесрочного планирования и разработает бюджетную декларацию на следующие годы, а на ее основе - и госбюджет на 2023 год.
"Крайне важным вопросом в этом контексте будет и сотрудничество с нашими международными партнерами, которые предоставляют Украине финансовую поддержку и льготные кредитные ресурсы для развития. Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста Украины", - отметил премьер.
По его словам, речь идет и о продолжении макрофинансовой помощи от ЕС, и о запуске новой совместной программы с МВФ по истечении сроков текущей программы.
Как сообщал Укринформ, по последним оценкам, уровень госдолга к ВВП в 2021 году снизился до 51,7%.
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